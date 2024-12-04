Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению сироты из Вяртсиля

Заявительница сообщила о нарушении ее жилищных прав.

Председатель СК России поручил провести проверку по обращению сироты из п. Вяртсиля о нарушении ее жилищных прав, сообщили в телеграм-канале Следкома Карелии.



В комментариях в аккаунте приемной Председателя СК России А.И. Бастрыкина «ВКонтакте» заявительница рассказала, что до 1995 года проживала на территории другого государства, при этом после смерти родителей брат перевез ее в поселок Вяртсиля, где оформил над ней опеку. Впоследствии женщина неоднократно обращалась в уполномоченные органы для приобретения гражданства России, однако получала необоснованный отказ.

В 2020 году после оформления документов во включении списки лиц, подлежащих обеспечению жилым помещением, ей было отказано в связи с пропуском сроков и достижением 23-летнего возраста.



Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Карелии Евгению Швецу провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.



Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, отметили в Следкоме.