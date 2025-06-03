Житель Карелии оставил знакомого умирать после нескольких ударов ножом

Пьяная ссора в Пряжинском районе едва не привела к трагедии.

Уголовное дело было возбуждено по факту покушения на убийство в поселке Чална Пряжинского района Карелии. Об этом сообщили в Следкоме республики.

Подозреваемым стал 44-летний местный житель. Как было предварительно установлено, вечером 7 июня 2025 года он в пьяном состоянии поссорился у себя дома с 61-летним знакомым. Во время конфликта он несколько раз ударил знакомого ножом в спину и в грудь

Потерпевший упал, подозреваемый решил, что он умер, и не стал его добивать. Но прибывшие медики госпитализировали мужчину, и в больнице его спасли.

Подозреваемый был задержан на месте преступления, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.