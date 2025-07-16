Сотрудницу лесничества в Карелии обвинили во взяточничестве

В Суоярвском лесничестве сотрудница с подчинёнными занижала объем древесины и меняла ее породный состав.

В Суоярви завершилось расследование уголовного дела в отношении местной лесничей, обвиняемой в получении взятки, в том числе группой лиц по предварительному сговору, и в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили в Следкоме Карелии, по версии следствия, в 2023 году фигурантка с подчинёнными провела выдел и таксацию лесногоо фонда в интересах коммерческой организации. Также в данных об отводах она занимала объем объем древесины и меняла ее породный состав. С организацией она заключила фиктивный договор подряда, оплату по которому в качестве взятки получила через посредника лично.

В один из эпизодов преступления обвиняемая сговорилась с исполняющей обязанности лесничего Лахколамбинского лесничества. Последней также предъявили обвинение.

Общая сумма взяток, полученная всеми замешанными работниками лесничеств, составила более 367 тысяч рублей. Вину фигуранты признали частично.

Кроме того, к уголовной ответственности за дачу взяток привлекли двух работников лесозаготовительного предприятия.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование в настоящее время завершено, материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением были направлены в суд.