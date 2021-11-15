Следком: Арестованный директор регоператора по вывозу мусора в Карелии хотел купить секретные сведения

Следствие по делу директора ООО «Карельский экологический оператор» Ивана Новикова выдвинуло версию, что он давал взятку, чтобы получить сведения, составляющие коммерческую тайну.

Об этом говорится в официальном сообщении регионального управления Следственного комитета РФ.

«По версии следствия, директор ООО „Карельский экологический оператор“, действуя в интересах коммерческой организации, передал взятку в виде денег в сумме 100000 рублей в качестве первой части от общей оговоренной суммы взятки в размере 200000 рублей должностному лицу акционерного общества „Единый расчетный центр Республики Карелия“ за незаконные действия, связанные с передачей сведений, составляющих коммерческую тайну», — говорится в сообщении.

ЕРЦ РК организует через свои расчетные центры предоставление комплекса услуг. В их числе начисление платы за жилищно-коммунальные услуги; взносы на капитальный ремонт, плату за наем; выпуск и организация доставки единых платежных документов — счетов; сбор платежей, учет и распределение поступивших денежных средств, перечисление денежных средств предприятиям жилищно-коммунального комплекса и ряд других услуг.

Как сообщалось ранее, Петрозаводский городской суд избрал Новикову меру пресечения в виде заключения под стражу.