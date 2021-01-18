Следком хочет усилить уголовную ответственность за налоговые преступления для граждан

Следственный комитет России выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц за налоговые преступления.
Об этом, сообщила зампредседателя СК России Елена Леоненко в интервью газете "Известия".
"Также мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они ни утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года", — сказала замглавы СКР.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
Комментарии