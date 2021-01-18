Следком хочет усилить уголовную ответственность за налоговые преступления для граждан

"Также мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они ни утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года", — сказала замглавы СКР.

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