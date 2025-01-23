Следком Карелии доложит Бастрыкину, почему тянут с расселением разрушенного аварийного дома 1917 года постройки, жильцы которого обитают где придется

Жительница разрушенного аварийного дома в Прионежье, где тянут с расселением, вынуждена жить у родственников и знакомых.

Глава Следкома России поручил провести проверку по обращению о длительном нерасселении жильцов аварийного дома в поселке Пяжиева Сельга, рассказали в информационном центре российского ведомства.

Обращение о том, что длительное время не принимаются меры к переселению жильцов многоквартирного дома на улице Железнодорожной в поселке Пяжиева Сельга жительница Карелии разместила в соцсети «ВКонтакте» аккаунта приёмной Председателя СК России А. И. Бастрыкина.

Как сообщил источник, здание 1917 года постройки находится в непригодном состоянии и в 2020 году признано аварийным. Несмотря на то, что в доме разрушены межэтажные перекрытия, в том числе в квартире заявительницы, срок расселения установлен до 2030 года. Женщина вынуждена проживать у родственников и знакомых. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли.

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю карельского ведомства Евгению Николаевичу Швецу провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе проверки первоначальных обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки контролирует центральный аппарат ведомства.