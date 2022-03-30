Следком Карелии начал проверку по ДТП с автобусом, где пострадали дети из Архангельской области

Следователями выясняются обстоятельства аварии, произошедшей с автобусом, перевозившим детей, сообщили в Следкоме республики

Напомним, в минувшую среду, 1 апреля, в Пудожском районе произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил детей из Архангельской области.

По версии следствия, 1 апреля в 16:30 водитель пассажирского автобуса, перевозивший группу детей из Архангельской области в Кондопогу, на территории Пудожского района при выполнении поворота не справился с управлением. В результате чего автобус съехал на обочину и опрокинулся на бок. Предварительной причиной аварии стала скользкая дорога. После происшествия для медицинского обследования четверо детей доставлены в Медвежьегорскую ЦРБ. Остальным пассажирам вред здоровью не причинен.

По данному факту организована доследственная проверка.

Ранее министр здравоохранения Карелии назвал точное число детей, получивших травмы в ДТП с автобусом.