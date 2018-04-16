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Новости. Происшествия
16:53, 16 Апреля 2018

Следком Карелии начал проверку по факту падения школьника из окна 3-го этажа

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В Карелии проводится проверка по факту падения подростка из окна школы, сообщили в Следкоме Карелии.

Следственным отделом по Петрозаводску проводится доследственная проверка по факту падения школьника из окна лицей № 13.

В понедельник, 16 апреля, в Детскую республиканскую больницу с телесными повреждениями был доставлен 16-летний подросток.

По предварительным данным, юноша выпал из окна третьего этажа лицея при самостоятельном открытии окна во время урока.
Начата доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и точные причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что десятклассник выпал из окна прямо во время урока.

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