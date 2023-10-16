Следком Карелии начал проверку после гибели в болоте пенсионера из поселка Боровой

Тело 63-летнего Владимира Капацевича нашли 15 октября в лесном болоте.

Как «Столице на Онего» рассказали в региональном Следкоме, начата доследственная проверка по факту гибели 63-летнего жителя поселка Боровой Владимира Капацевича.

«Проводится проверка, опрашиваются очевидцы, устанавливается причина гибели, назначена судмедэкспертиза. Тело нашли в болотистой местности лесополосы вечером 15 октября. Следов насильственной смерти нет», — сообщили нам в пресс-службе Следкома Карелии.



Отметим, ранее мужчина обращался в межрайонную больницу в Костомукше, после чего, предположительно, самовольно покинул лечебное учреждение.



В Минздраве региона нам сообщили, что в больнице проводится собственное расследование, итоги которого должны быть известны 20 октября.