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Следком Карелии опубликовал фото с места гибели рабочего ГЭС

Новости. Происшествия
14:06, 21 Января 2022
фото: СУСК РФ по РК

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Следствие выясняет обстоятельства гибели рабочего Путкинской ГЭС в Кемском районе Карелии.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Проводится доследственная проверка по факту смерти 33-летнего мужчины.

«Предварительно установлено, что 20 января 2022 года при проведении работ в электроустановках на предприятии Путкинская ГЭС электрослесарь получил травму и скончался», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, имеются ли основания для возбуждения уголовного дела.

На официальном сайте ведомства размещена фотография с места трагедии.

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