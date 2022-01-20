Следком Карелии опубликовал фото с места гибели рабочего ГЭС

Следствие выясняет обстоятельства гибели рабочего Путкинской ГЭС в Кемском районе Карелии.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Проводится доследственная проверка по факту смерти 33-летнего мужчины.

«Предварительно установлено, что 20 января 2022 года при проведении работ в электроустановках на предприятии Путкинская ГЭС электрослесарь получил травму и скончался», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, имеются ли основания для возбуждения уголовного дела.

На официальном сайте ведомства размещена фотография с места трагедии.