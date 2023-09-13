Следком Карелии организовал проверку по факту исчезновения подростка

Подросток пропал 12 сентября.

Следователи организовали проверку по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего ребенка, сообщили в пресс-службе Следкома Карелии.

Следователи Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Егора Петровича Л., 2010 года рождения. Местонахождение ребенка неизвестно с 12 сентября. По данному факту в Следкоме Карелии организовали проверку.

Подростк был одет в черную кофту, черные спортивные штаны, черные кроссовки.

Всех, кто знает, где находится ребенок, или про обстоятельства его исчезновения, просят сообщить по телефонам: 594-682 - следственный отдел или 102 - полиция.

Ранее мы писали о том, что одетый в черное школьник пропал в Петрозаводске.