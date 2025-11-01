Следком Карелии помог дольщикам Петрозаводска получить квартиры после 10 лет ожидания

Собственники квартир в жилом доме на улице Ватутина в Петрозаводске получили ключи от своего жилья после многолетних ожиданий благодаря вмешательству Следственного комитета России по Республике Карелия.
Как сообщает ведомство, граждане обратились с жалобой на то, что более 10 лет не могут заселиться в квартиры, полностью оплаченные по договорам долевого участия. Причиной стала незавершенная строительная секция многоквартирного дома.
По факту нарушения жилищных прав дольщиков было возбуждено уголовное дело. И.о. руководителя следственного управления А. К. Степанов провел личную встречу с пострадавшими гражданами. В рамках следственных действий был определен перечень необходимых строительно-ремонтных работ, выполнение которых позволило ввести объект в эксплуатацию.
В настоящее время благоустройство дома и прилегающей территории завершено.
— Любовь Даунерене и Татьяна Оноприенко от лица всех жильцов выразили офицерам СК России искреннюю благодарность за неравнодушие, активное участие в их судьбе и помощь в разрешении проблемы, — сообщается на канале СК России.
Напомним, Следком России поручил провести проверку информации о нарушении прав многодетных семей в столице Карелии.