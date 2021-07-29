Следком Карелии предъявил обвинение мужчине, утопившему тумбочку с трупом сожительницы

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей, сообщает Следком.

28 июля сегежские следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения молодой женщины.

Затем было установлено лицо, причастное к исчезновению женщины. По подозрению в совершении преступления был задержан 41-летний сожитель потерпевшей.

По версии следствия, в ночь на 28 июня в квартире потерпевшей на ул. Строителей в Сегеже в ходе возникшей ссоры подозреваемый избил женщину, причинив ей травмы, от которых она впоследствии скончалась на месте происшествия.

Испугавшись ответственности и с целью сокрытия следов преступления и трупа, подозреваемый изготовил из мебельной стенки ящик, куда поместил труп потерпевшей и вывез его сначала в гараж, а затем на берег озера Выгозеро и утопил ящик с трупом в озере.

29 июля сегежские следователи предъявили мужчине обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в Следкоме.

Ранее сообщалось, что в Сегеже было найдено тело 31-летней местной жительницы, которая была объявлена в розыск 15 июля. Труп находился в тумбочке на дне озера.