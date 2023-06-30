Следком Карелии проверит обстоятельства гибели на пожаре 85-летней жительницы Приладожья

В ночь на субботу, 1 июля, на пожаре в частном доме в Сортавальском районе погибла женщина 1938 года рождения.

Сотрудники Следкома республики проводят проверку по факту гибели женщины на пожаре.

По предварительным данным, в ночь на 1 июля в СНТ «Спутник» поселка Мейери загорелось жилое строение. На пепелище нашли тело жительницы дома 1938 года рождения.

Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки в Следкоме Карелии решат, стоит возбуждать уголовное дело, или нет.