Следком Карелии проверит обстоятельства нарушения прав жителей аварийных домов в Петрозаводске и жителей Медвежьегорска

Следователи проводят доследственные проверки нарушений прав жителей республики.

Следком Карелии выявил публикации о нарушениях прав жителей аварийных домов в Петрозаводске.



В СМИ обратили внимание на то, что в домах № 6 на Лососинском шоссе и № 17 на улице Фурманова инженерные коммуникации изношены и не пригодны для использования, что привело к низким температурам в квартирах и отсутствию водоснабжения. Жильцы домов замерзали.



Также основаниями для организации процессуальной проверки послужила информация в СМИ об отсутствии водоснабжения в детском саду и низкой температуре в школе в Медвежьегорском районе.



Следователи организовали доследственные проверки, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



По результатам проверок следователи дадут правую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят эти вопросы, а также будут приняты процессуальные решения, сообщили в пресс-службе Следкома Карелии.