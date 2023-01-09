Следком Карелии проверит, от чего умерли две женщины на Станции Шуйская

По факту смерти двух женщин на Станции Шуйская началась доследственная проверка, сообщили в Следкоме Карелии.
В Прионежском районе на Станции Шуйская 10 января в квартире одного из домов социальный работник обнаружила тела двух женщин 1949 и 1963 годов рождения.
«Предположительно, смерть наступила в результате отравления суррогатами алкоголя», — написал в ТГ-канале министр здравоохранения Михаил Охлопков.
Ранее сообщалось, что окинувшие этот мир женщины были соседками.
Следственный комитет Карелии начал доследственную проверку по факту смерти двух женщин в Прионежском районе.
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