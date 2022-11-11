Следком Карелии проверит, почему мужчина погиб на пожаре в Сортавале

В Сортавале следователи устанавливают причину смерти мужчины при пожаре, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, ночью 12 ноября в квартире жилого дома по улице Карельской в Сортавале в ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины 1954 года рождения.

С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи произвели осмотр места происшествия, опросили свидетелей. В настоящее время устанавливается причина возгорания.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.