Следком Карелии проверит все обстоятельства гибели машиниста экскаватора

В Прионежском районе следователи СК Карелии выясняют обстоятельства гибели рабочего.
Следователи следственного отдела Петрозаводска СУ СКР по Карелии проводят доследственную проверку по факту гибели машиниста экскаватора.
Предварительно было установлено, что вечером в пятницу, 10 ноября, на карьере в поселке Пухта Прионежского района машинист экскаватора во время дорожных работ съехал в кювет. В результате экскаватор опрокинулся в придорожную канаву, заполненную водой. Машинист экскаватора 1976 года рождения погиб.
Следователи СК выехали на место происшествия, осмотрели его. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, была назначена судебно-медицинская экспертиза.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в Следкоме Карелии.
Напомним, о трагедии сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков - он получил срочное сообщение от коллег из территориального центра медицины катастроф.
Как уточнил глава республиканского Минздрава, в карьер Большая Уя упал экскаватор. Машинист умер до прибытия бригады скорой помощи.
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