Следком Карелии проводит проверку по факту гибели мужчины, провалившегося на снегоходе под лед

По факту гибели мужчины в Куркиекском заливе Ладожского озера организована процессуальная проверка, сообщили в ведомстве.

Предварительно установлено, 4 января 51-летний мужчина выехал на снегоходе на лед в Куркиекском заливе Ладожского озера. В результате разлома льда водитель снегохода провалился под лед, упал в воду и погиб.

В рамках организованной процессуальной проверки следователями устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в Следкоме Карелии.

Напомним, поиски мужчины продолжались два дня. В них участвовали спасатели Сортавальского и Петрозаводского поисково-спасательных отрядов. Обнаружить тело погибшего удалось только 6 января.