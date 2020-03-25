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Следком Карелии рассказал, кто погиб на пожарах 26 марта ночью

Новости. Общество
12:54, 26 Марта 2020
фото: коллаж: © ТАСС / Юрий Смитюк/© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив
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В Карелии проводятся доследственные проверки по фактам гибели людей на пожарах в Олонецком районе и Костомукше, сообщили в карельском Следкоме.

В ночь на 26 марта в деревянном доме в поселке Ковера Олонецкого района произошел пожар, при тушении которого обнаружено тело 49-летнего мужчины, там проживавшего.

Причины возгорания и смерти потерпевшего устанавливаются.
Этой же ночью недалеко от города Костомукша произошел пожар в дачном доме, где обнаружено тело 61-летней женщины, которая приехала в садоводческое товарищество накануне. Причинами возгорания рассматриваются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил безопасности при эксплуатации бытового электрооборудования. Причина смерти потерпевшей устанавливается.

В настоящее время по данным фактам проводятся доследственные проверки, в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего и приняты процессуальные решения.

Ранее МЧС Карелии сообщало, что тела пожары тушили по несколько часов, но спасти дома не удалось. На месте пожаров были обнаружены тела.

 

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