Рабочий в Карелии погиб при выполнении работ на экскаваторе

Следком Карелии расследует уголовное дело о гибели рабочего горнодобывающего предприятия.

Следователи следственного отдела Костомукши Следкома Карелии расследуют уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.



По данным следствия, 1 января 32-летний рабочий горнодобывающего предприятия на открытом карьере при выполнении работ на экскаваторе по замене напорного каната получил травму, от которой скончался.



Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена медицинская судебная экспертиза, изъята и изучается документация об охране труда работников, ведется допрос свидетелей.

Следствию предстоит установить лиц, виновных в нарушении правил и норм охраны труда, сообщили в пресс-службе Следкома Карелии.