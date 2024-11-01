Следком Карелии разбирается в том, что привело к трагедии в рейсовом автобусе, когда у женщина начались роды, а ребенок родился мертвым

Следователи проверяют то, что произошло 5 ноября в рейсовом автобусе «Медвежьегорск — Петрозаводск».

Следователи следственного отдела Кондопоги Следкома Карелии организовали процессуальную проверку того, что произошло 5 ноября в рейсовом автобусе «Медвежьегорск — Петрозаводск».

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Карелии, проводится проверка по факту произошедших у женщины родов в рейсовом автобусе и гибели плода.



Было установлено, что у беременной женщины в пути следования автобуса произошли преждевременные роды, после рождения ребенок не подавал признаки жизни.



Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили очевидцев произошедшего и медицинских работников, а также запросили документацию о течении беременности роженицы.

В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, отметили в Следкоме Карелии.

Напомним, ранее Минздрав Карелии сообщил, что ребенок родился уже внутриутробно мертвым, что подтверждено патологоанатомическим исследованием.

В министерстве также добавили, что женщина ранее наблюдалась в отделении патологии беременности перинатального центра, а 29 октября самовольно покинула стационар и в женскую консультацию городской поликлиники № 4, по месту прикрепления, не обратилась, на звонки не отвечала.