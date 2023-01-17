Следком Карелии спас пенсионерку от мошенников

В Медвежьегорске 70-летняя женщина пришла в следственный комитет и рассказала, что мошенники хотят украсть ее деньги, сообщили в Следкоме Карелии.

На личный прием к руководителю Медвежьегорского следственного отдела обратилась 70-летняя женщина, которая рассказала, что после звонка с неизвестного номера она чуть не потеряла свои сбережения.

По телефону мужчина представился сотрудником полиции и сообщил, что действует в рамках расследования уголовного дела. Он напугал женщину, что ее денежные средства на банковском счете вот-вот будут заблокированы мошенниками, и предложил в целях выявления преступников перечислить деньги на указанный им счет.

Благодаря своевременному обращению к руководителю Медвежьегорского следственного отдела и принятым мерам реагирования удалось предотвратить совершение преступления. Денежные средства были сохранены в полном объеме.

Следком Карелии предупреждает граждан о необходимости быть бдительными. Мошенники вводят людей в заблуждение, представляясь сотрудниками полиции, и даже Следственного комитета.