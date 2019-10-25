Следком Карелии установит причину смерти петербуржца, найденного в лесу

Мужчина 6 октября вышел из гостиницы в Сегеже и пропал, сообщили в Следкоме Карелии.

По информации Следкома, 24 октября тело мужчины было обнаружено местным жителем в лесном массиве на расстоянии 15 км от Сегежи. При осмотре места происшествия следствием установлено, что телесных повреждений у погибшего нет, личные вещи, деньги, документы находились при нем.

Причина смерти мужчины устанавливается, в этих целях назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее, правоохранительные органы сообщили нашему изданию, что криминальной составляющей в смерти нет и суицида тоже.