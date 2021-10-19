Следком Карелии возбудил дело по факту ДТП, где под колесами пьяного водителя оказался подросток

В Карелии по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход, возбуждено уголовное дело

Олонецкие следователи возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего водителя «Нивы». Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенном в пьяном в виде с последующим оставлением места ДТП. Об этом информирует Следком Карелии.

По версии следствия, 18 октября в Олонце пьяный местный житель на машине «ВАЗ 21213» совершил наезд на идущего по обочине дороги ребенка. В результате наезда подросток получил травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. Водитель с места преступления скрылся.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что пьяный автомобилист на «Ниве» сбил 13-летнего подростка в Олонце и улетел в кювет.