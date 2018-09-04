Следком Карелии возбудил дело по факту гибели монтажника, которого придавило строительным краном

В Сегеже возбуждено уголовное дело по факту гибели монтажника, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 28 июля 29-летний монтажник в составе бригады под контролем и руководством должностных лиц выполнял работы по установке самоподъемного крана в рабочее положение. При проведении работ произошло смещение крана вниз с последующим наклоном, в результате чего работник получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 4 лет.