10:12, 04 Сентября 2018
Следком Карелии возбудил дело по факту гибели монтажника, которого придавило строительным краном
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В Сегеже возбуждено уголовное дело по факту гибели монтажника, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, 28 июля 29-летний монтажник в составе бригады под контролем и руководством должностных лиц выполнял работы по установке самоподъемного крана в рабочее положение. При проведении работ произошло смещение крана вниз с последующим наклоном, в результате чего работник получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
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