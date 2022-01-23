Следком Карелии возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего на ГЭС

В Кеми во время технических работ на ГЭС электрослесарь получил травму, ставшую причиной его гибели, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи Кемского межрайонного отдела СК России по Республике Карелии возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на Путкинской ГЭС.

Ранее стало известно, что 20 января электрослесарь, обслуживавший установки в помещении сборного распределительного устройства Путкинской ГЭС в Кеми, получил электротравму, ставшую причиной его гибели.

В данный момент следователи устанавливают виновных — должностные лица, ответственные за технику безопасности и охрану труда на объекте. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.