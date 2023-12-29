Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек на пожаре

В понедельник, 1 января, на пожаре в Сортавале погибли мужчина и женщина.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух людей в результате пожара, рассказали в региональном Следкоме.



По данным следователей, 1 января в квартире дома, расположенного на улице Локомотивная в городе Сортавала, произошел пожар, в результате которого погибли женщина 1989 года рождения и мужчина 1978 года рождения.



Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).



Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая, для определения причины пожара, допрашиваются свидетели.



Напомним, в понедельник, 1 января, в 16.29, пожарным поступил звонок о возгорании в квартире дома № 17 на улице Локомотивной.



В квартире пожарные нашли мужчину и женщину без признаков жизни. Предположительно, люди отравились продуктами горения.