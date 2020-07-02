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Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту падения годовалого ребенка с пятого этажа

Новости. Криминал
15:54, 03 Июля 2020
фото: © shutterstock.com
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Возбуждено уголовное дело по факту падения ребенка из окна дома на улице Чернышевского, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, 1 июля около 20.00 на улице Чернышевского, 5 из окна выпал годовалый мальчик. Ребенка госпитализировали в Детскую республиканскую больницу. 

По версии следствия, малыш выпал из окна пятого этажа. Ребенок находился дома с матерью.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

 

Жителей Карелии предупреждают об опасности оставления детей без присмотра, особенно при открывании окон и балконов в квартирах и других помещениях из-за возможных падений. Для исключения подобных ситуаций необходимо использовать безопасную сетку с защитой от выпадения детей, способную выдержать большой вес, а также специальные замки и ручки для окон и балконных дверей с замками, исключающими возможность самостоятельного открывания детьми.

 

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