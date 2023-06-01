Следком Карелии выяснит причины гибели женщины, пропавшей еще в декабре

Следственный комитет республики инициировал проверку по факту обнаружения тела женщины.

Сотрудники регионального Следкома проводят проверку по факту обнаружения тела женщины, пропавшей в декабре 2022 года.

По предварительным данным, 16 декабря жительница Карелии 1984 года рождения отправилась кататься на лыжах по льду Ладожского озера в направлении поселка Хийденсельга Питкярантского района.



Вскоре после этого женщина перестала выходить на связь. 2 июня 2023 года ее нашли спасатели КРПСС.



При осмотре трупа видимых телесных повреждений не обнаружено, сообщили в республиканском Следкоме.



По результатам проверки следователи примут решение, возбуждать уголовное дело, или нет.