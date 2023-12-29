Следком Карелии выясняет обстоятельства гибели мужчины в Надвоицах

Следователи проводят доследственную проверку обстоятельств гибели мужчины, который пострадал на пожаре в квартире в поселке Надвоицы.

В Следкоме проводится доследственная проверка выяснения обстоятельств гибели мужчины, сообщили в пресс-службе ведомства.



В воскресенье, 31 декабря, в следственный отдел поступило сообщение о локализации пожара в квартире дома на улице Строителей в поселке Надвоицы Сегежского района. Там пострадал мужчина, который находился в сгоревшей квартире. В крайне тяжелом состоянии его доставили в больницу, где он вскоре скончался.



По факту гибели мужчины Следком Карелии организовал доследственную проверку.



Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи назначили необходимые судебные экспертизы.

Точную причину возгорания установят после проведения пожарно-технической судебной экспертизы. По результатам проверки в Следкоме примут решение, возбуждать уголовное дело или нет, добавили в пресс-службе ведомства.