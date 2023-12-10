Следком Карелии выясняет обстоятельства трагического пожара в Приладожье

Утром 8 декабря спасатели обнаружили на месте пожара в Лахденпохье труп неизвестного.

Сотрудники Следкома Карелии организовали доследственную проверку по факту трагического пожара в Лахденпохье.



8 декабря, около 11.00, следователи узнали, что после тушения пожара в доме по Ленинградскому шоссе в Лахденпохье огнеборцы наткнулись на тело человека.



На место происшествия выехал следователь. Назначены необходимые судебные экспертизы.



Точная причина возгорания будет установлена после пожарно-технической судебной экспертизы. По результатам проверки в Следкоме решат, стоит возбуждать уголовное дело, или нет, сообщили в ведомстве.