Следком Карелии заинтересовался гибелью рыбака в Медвежьегорском районе

В Медвежьегорске следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины, который ушел на рыбалку и не вернулся, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи Медвежьегорского следственного отдела проводят доследственную проверку по факту смерти 47-летнего мужчины на озере Путкозеро.

Предварительно установлено, что 16 августа мужчина выехал на рыбалку в Медвежьегорском районе, позднее родственники обратились в полицию с заявлением о его розыске. 23 августа труп пропавшего без вести с признаками утопления был обнаружен на берегу озера Путкозеро Медвежьегорского района.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что поиски Павла Д., пропавшего на рыбалке 16 августа, завершены.