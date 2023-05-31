Следком Карелии заинтересовался ситуацией семьи с дочерью-инвалидом из аварийного барака

Следственный комитет проводит проверку после публикации в СМИ о пенсионерке с дочерью с синдромом Дауна, которые не могут добиться переселения из аварийного жилья.

Напомним, семья со взрослым ребёнком с инвалидностью много лет проживает в аварийном доме в Кондопоге. История барака, расположенного на улице Шежемского, 12, всегда была непростой. Все дома вокруг сносили и даже соседний дом – более новый, но аварийный – попал в программу переселения. А этот дом, которого по старому адресу не знает 2ГИС, всё стоит и стоит.

Следком Карелии инициировал проверку. В настоящее время идёт сбор материалов, берут показания у жителей.

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