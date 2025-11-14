Следком начал проверку гибели 18-летнего юноши, чьё тело нашли на дне канала в Кондопоге

Точная причина гибели будет определена при проведении судебно-медицинской экспертизы.

14 ноября в дневное время в деривационном канале Кондопожского ЦБК обнаружили тело 18-летнего юноши. Мы рассказывали об этом накануне.

Предварительно установлено, что 1 ноября погибший перестал выходить на связь с родственниками. Граждане обратились в правоохранительные органы в связи с его безвестным отсутствием.



По данному факту следователями следственного отдела по Кондопоге СУ СК России по РК проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Следкома.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что найдено тело второго рыбака, пропавшего на озере в Олонецком районе.