Следком начал проверку по факту двух погибших на пожаре жителей Карелии

В Медвежьегорске следователи организовали проверку по факту гибели двух мужчин в результате пожара, сообщили в Следкоме Карелии.

Предварительно установлено, 18 января произошло возгорание жилого дома в Медвежьегорске. Пожарные на пепелище обнаружили тела двух мужчин 1957 и 1983 годов рождения.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибших. Рассматривается версия, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.