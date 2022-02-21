Следком начал проверку по факту взрыва газа в Петрозаводске

Следователи приступили к доследственной проверке по факту возгорания бытового газа в столице Карелии.

Петрозаводские следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом информирует Следком Карелии.

24 февраля в квартире в Петрозаводске произошло возгорание газовоздушной смеси, в результате которого проживающий там мужчина получил ожоги. Пострадавший был доставлен в больницу скорой медицинской помощи, где ему оказывается помощь.

«В ходе проверки следователи установят все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заключили в Следкоме.

Напомним, взрыв газа произошел в четверг ранним утром в пятиэтажном жилом доме на улице Ригачина, 26 в Петрозаводске. Дом, где случилось ЧП, обслуживает «Карелгаз».

По данным, которые озвучил мэр Петрозаводска Владимир Любарский, предварительной причиной ЧП могло стать нарушение требований эксплуатации: с плиты была сорвана пломба, открыт вентиль, у жильца имеется крупный долг за газ. Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования производилось в минувшем декабре.

Ранее сообщалось, что прокуратура Республики Карелия организовала проверку по факту взрыва бытового газа. Как уточняли в прокуратуре, в результате взрыва полностью выгорела одна квартира и пострадали квартиры, расположенные этажами ниже. Сам взрыв произошел около 6.30 утра. Возможной причиной стал самовольный ремонт газовой колонки, заявили в прокуратуре. Серьезные ожоги получил 34-летний мужчина, арендовавший квартиру, где прогремел взрыв.