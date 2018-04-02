Следком назвал предварительные причины смерти двух женщин на пожаре в Карелии

В городе Лахденпохья проводится проверка по факту гибели двух женщин при пожаре, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь на 2 апреля в Лахденпохье произошел пожар. При тушении пожара в квартире, расположенной в многоквартирном деревянном доме, были обнаружены тела двух женщин там проживавших.

Причинами возгорания рассматривается неисправность электроприборов. По предварительным данным, причиной смерти потерпевших является отравление продуктами горения.

В настоящее время Сортавальским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.