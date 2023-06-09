Следком обвинил жителя Карелии в жестоком убийстве 12-летней давности

По версии Следкома Карелии, житель Питкяранты задушил приятеля в гараже еще в 2010 году.

Сотрудники регионального Следкома возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Питкяранты. Как сообщили в ведомстве, о жестоком убийстве, совершенном в ноябре 2010 года, стало известно меньше месяца назад.



По версии следствия, в одном из гаражей поссорились двое знакомых. Злоумышленник задушил обидчика и спрятал его тело в лесу.

Известно, что убитый находился в федеральном розыске за тяжкое преступление. Во время расследования обвиняемый показал место, где спрятал труп. Останки направили на судебные экспертизы.