Следком призвал ускорить разработку правил использования электросамокатов

В Следственном комитете РФ призвали Минтранс и МВД ускорить разработку мер, регламентирующих использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Об этом в своем видеообращении заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает Радио Sputnik.

«Следственный комитет России призывает министерство транспорта и МВД России ускорить разработку мер, направленных на регламентацию использования указанных средств индивидуальной мобильности. В настоящее время следственный комитет также готовит предложения по устранению пробелов в действующем законодательстве», — говорится в обращении.

Петренко уточнила, что в ведомстве обеспокоены статистикой происшествий с участием средств индивидуальной мобильности, к которым, в частности, относятся электросамокаты, сигвеи, гироскутеры и моноколеса. По данным СК, за последние два года в ходе подобных происшествий в России погибли 10 человек. Также, зафиксированы многочисленные случаи травмирования — как тех, кто управлял СИМ, так и тех, кто «попал под колеса» в пешеходной зоне.

«Такая негативная тенденция усиливается в теплое время года, особенно в крупных городах», — добавила Петренко.

Представитель ведомства призвала к комплексной оценке проблемы с учетом действий компаний, предоставляющих электросамокаты в аренду.

«Активная работа уже ведется в некоторых субъектах. Например, только в Санкт-Петербурге зафиксировано восемь происшествий, по шести из которых уже расследуются уголовные дела. В профилактических целях принимаются соответствующие меры. Так, в Петербурге о необходимости реагирования проинформированы органы власти, создана рабочая группа для определения четких правил аренды электросамокатов и зон, где их эксплуатация запрещена», — сказала Петренко.