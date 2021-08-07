Следком провел обыски у поставщиков продуктов в поезд, где отравились дети

СК провел обыски у поставщиков продуктов в поезд "Мурманск – Адлер", где отравился 91 ребенок.

Следователи провели обыски у компаний-поставщиков продуктов в поезд Мурманск — Адлер, где отравились десятки детей, сообщила журналистам старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская, пишет РИА Новости.

По ее словам, осмотрен вагон-ресторан, отобраны пробы суточного рациона детей, смывов поверхностей, по которым назначены экспертизы, изъяты товарные накладные, бракеражные журналы, получен биоматериал поездной бригады, допрошены сотрудники организаций, поставлявших продукты и напитки, работники пункта формирования, сопровождающие лица, начальник поезда, директор, официанты и повар вагона-ресторана.

«Произведены обыски у компаний, осуществлявших снабжение продуктами и напитками пассажирский поезд, признаны потерпевшими несовершеннолетние, установлены и допрошены их законные представители, организован спектр иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий совершенного преступления», — добавила Марковская.

Напомним, из Карелии на отдых в детские лагеря отправились 140 детей. Путевки они приобретали через турфирму. По имеющейся информации, в поезде дети могли поужинать в вагоне-ресторане, после чего им стало плохо. У детей обнаружили подозрение на кишечную инфекцию.

В итоге 20 детей были сняты с поезда Мурманск-Адлер и доставлены в больницы Белореченска и Апшеронска. Еще 20 были госпитализированы по прибытии в Туапсе, трое заболели ночью, еще о троих заболевших стало известно к вечеру воскресенья.

Затем в вагоне-ресторане поезда Мурманск-Адлер правоохранительные органы нашли просроченные продукты, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Роспотребнадзор назвал норовирус второго типа причиной отравления детей, которых пришлось госпитализировать в клиники Краснодарского края.