Следком проводит проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Петрозаводске

На пожаре в деревянном доме на Старой Кукковке погиб мужчина 1976 года рождения.

Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения погибшего мужчины при тушении пожара.

Напомним, как сообщили в МЧС Карелии, 12 марта в 21.20 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска боролись с огнем, охватившим дом в микрорайоне Старая Кукковка по адресу Ладожская, 25.

По версии следствия, при тушении пожара в задымленном помещении без сознания был обнаружен мужчина 1976 года рождения. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, он скончался.

«В настоящее время следователями проведен тщательный и детальный осмотр места происшествия, выясняются причины пожара и причина смерти потерпевшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении Следкома Карелии.