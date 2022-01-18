Следком проводит проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Суоярви

На пожаре погиб мужчина 1969 года рождения, проводится проверка, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, утром 15 января в одной из квартир жилого дома в Суоярви произошел пожар. При тушении пожара обнаружено тело мужчины 1969 года рождения. Причинами возгорания рассматриваются неосторожное обращение с огнем.

По предварительным данным причиной смерти потерпевшего является отравление продуктами горения.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на первом этаже, а со второго люди выбраться по лестнице уже не смогли. Женщина долго кричала, но лестницу ей не подали, и ей пришлось прыгать в сугроб. Благо, что только второй этаж.