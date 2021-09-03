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Следком проводит проверку по факту гибели туриста на реке в Карелии

Новости. Происшествия
13:30, 04 Сентября 2021
фото: © Реки Севера (рыбалка, охота, туризм)/ паблик VK

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В Суоярвском районе при прохождении порога на реке Шуя перевернулась лодка с двумя людьми: один мужчина погиб, поиски второго продолжаются, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники петрозаводского отдела СУ СК России по Республике Карелия проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины на реке Шуя.

По предварительным данным, 30 августа 2021 года при прохождении порога Кеняйкоски на реке Шуя перевернулась резиновая лодка, в которой находились двое мужчин.

Тело одного из них в спасательном жилете было найдено на месте происшествия. Поиски второго продолжаются.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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