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Новости. Общество
07:25, 09 Августа 2018

Следком проводит проверку по факту смерти поступившего в Сегежскую ЦРБ мужчины с порезом ноги

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В Карелии следователи намерены выяснить обстоятельства неожиданной смерти жителя Сегежи, попавшего в больницу с резаной раной ноги в конце июля.

Как сообщает Следком Карелии, установлено, что мужчина был доставлен в ГБУЗ "Сегежская ЦРБ" с резаной раной ноги. Данное телесное повреждение он получил в быту. В последующем мужчина скончался в лечебном учреждении.

"По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - рассказали в ведомстве.

Информация о "странной" смерти 56-летнего сегежанина появилась 7 августа в паблике "Сегежа online". Дочь скончавшегося в больнице мужчины рассказала о том, что произошло в конце июля в Сегежской ЦРБ.

"21.07 моего отца привезли в Сегежскую больницу, с порезом ноги. Так вот, хирург со стажем был в отпуске. Оперировал молодой врач. Итог! Через полчаса, после операции отец умер от внутреннего кровотечения!!! Как и что он сшил, уже неизвестно. Но умереть от такого в 2018 году... Страшно, очень страшно, что нас ждет дальше", - написала девушка на своей странице в соцсети.

Родственники мужчины надеются, что виновных в его смерти привлекут к ответственности.

"В сегежском морге нет и не было холодильников. Бардак. Позор. Ненависть. Нет слов. Наглые лица тех, кто врал в тот момент, пользуясь горем и отчаянием людей, навсегда останусь в памяти", - пишет дочь скончавшегося в больнице сегежанина.

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