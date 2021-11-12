Следком проводит проверку по факту смерти женщины на пожаре на севере Карелии

Смертельный пожар произошел в Муезерском районе.

Напомним, ночью 3 января в 01.24 пожарные Муезерского района были подняты по тревоге — в поселке Ледмозеро на улице 50 лет ВЛКСМ загорелся жилой дом. Несмотря на то, что площадь пожара была невелика — полностью в доме сгорел один диван — в огне погиб человек.

По сообщению Следкома Карелии, после тушения пожара обнаружено тело хозяйки квартиры 1964 года рождения.

«По данному факту следователями организована доследственная проверка. В ходе осмотра места происшествия внешних признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено, для установления точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование. В настоящий момент следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении Следкома Карелии.