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Следком РФ изучает место массового захоронения узников финских концлагерей в Карелии

Новости. Общество
09:28, 05 Августа 2021
фото: © РИА Новости / Кадр из видео

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Поисковики обнаружили в Олонецком районе Карелии место захоронения советских узников концлагерей.

По сообщению Следкома РФ, 4 августа представители поискового отряда «Олонецкая оперативная группа» обнаружили в поселке Ильинском место массового захоронения советских граждан, предположительно, ставших жертвами пособников фашистов во время Великой Отечественной войны. Обнаружить его удалось в том числе благодаря местным жителям, которые знали о трагических событиях из воспоминаний очевидцев, уточняют в ведомстве.

«Следователи прибыли в поселок Ильинский для проведения осмотра обнаруженного захоронения. В настоящее время на месте раскопа проводятся следственные действия. Предварительная оценка места происшествия свидетельствует об обнаружении останков гражданских лиц с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении Следкома.

Обнаруженные останки будут исследованы, чтобы установить точное количество людей, которым они принадлежат, а также причин и обстоятельств их смерти.

Кроме того, следователи СК России изучат полученные от Управления ФСБ по Карелии рассекреченные архивные материалы, из которых следует, что на территории обнаружения останков в период Великой Отечественной войны располагались финские концлагеря для мирных жителей.

Как сообщил РИА Новости руководитель отряда «Олонецкая оперативная группа» Олег Левашов, в поселке Ильинский нашли останки тел, предположительно, двух женщин.

«Одной около 16 лет, она с простреленной головой», — сказал Левашов.

Согласно архивным документам, обнаруженное место захоронения располагается на перекрестке дорог, ведших к трем концлагерям в Олонецком районе. Общее количество жертв этих центров составляет более восьми тысяч мирных граждан.

В 2020 году белорусская организация малолетних узников обращалась в администрацию Олонецкого района с просьбой увековечить память 88 белорусов — заключенных финских концлагерей. Их личности установили во время архивных работ и на основе воспоминаний очевидцев трагедии, пишет РИА Новости.

Всего на контролировавшейся финнами территории тогдашней Карело-Финской ССР в 1941–1944 годах создали несколько десятков центров для «ненационального» мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тысяч человек — около 30% населения в зоне оккупации.

В лагерях, согласно данным из рассекреченных архивов, содержались в основном русские, белорусы и украинцы.

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Комментарии

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наташка
2021-08-05 10:44:28
Шах и мат адептам секты свидетелей ночного фотографа дмитриева, якобы историка
Антон
2021-08-05 10:21:05
Либералы визжали о том, что государство не хочет вскрывать эту тему. Визжали ультразвуком о том, что власть наказывает любителя фотографировать девочек нагишом за то, что тот вскрыл могилы (правда, все до него нашли, но это детали) и пришлось что-то там признавать.
А тут "провластная" патриотическая группа нашла массовое захоронение (такое же, разве что меньшего масштаба). По той логике, которую применяли к старому извращенцу, группа должна была о захоронении умолчать.
АК
2021-08-05 10:15:29
Срочно выпустить Дмитриева, он легко докажет, что это нквдшники репрессированных расстреляли.
Хармс
2021-08-05 10:10:59
"предположительно, ставших жертвами пособников фашистов" - мы же сами на них напали 25.07.41 и это факт...
Zim
2021-08-05 09:56:14
В эти лагеря финны свозили все не финноязычное население республики, или только тех, кого вывозили из прифронтовой зоны? Кто туда попадал? Кто-нибудь знает?
юнипер95
2021-08-05 09:53:07
сейчас налетит стая либералов, которые в очередной раз начнут подтасовывать факты, что виноваты большевики. А между тем репрессии были раскручены Керенским, Троцким и др. идейными фашистами
Гипербореец
2021-08-05 10:04:35
юнипер95, Керенский? :-) Ещё бы Ивана Грозного вспомнили. А Троцкий - учитывая в какой он партии был, почему бы и нет. Вот вы и прокололись, указав нам партию с фашистскими идеями. :-)
Leopol'd
2021-08-05 10:24:16
Гипербореец, не мешай. Человек живет в выдуманном мире.
Koira
2021-08-05 09:32:37
Потомки нквдшников переписывают историю)
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