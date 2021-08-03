Следком РФ изучает место массового захоронения узников финских концлагерей в Карелии

Поисковики обнаружили в Олонецком районе Карелии место захоронения советских узников концлагерей.

По сообщению Следкома РФ, 4 августа представители поискового отряда «Олонецкая оперативная группа» обнаружили в поселке Ильинском место массового захоронения советских граждан, предположительно, ставших жертвами пособников фашистов во время Великой Отечественной войны. Обнаружить его удалось в том числе благодаря местным жителям, которые знали о трагических событиях из воспоминаний очевидцев, уточняют в ведомстве.

«Следователи прибыли в поселок Ильинский для проведения осмотра обнаруженного захоронения. В настоящее время на месте раскопа проводятся следственные действия. Предварительная оценка места происшествия свидетельствует об обнаружении останков гражданских лиц с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении Следкома.

Обнаруженные останки будут исследованы, чтобы установить точное количество людей, которым они принадлежат, а также причин и обстоятельств их смерти.

Кроме того, следователи СК России изучат полученные от Управления ФСБ по Карелии рассекреченные архивные материалы, из которых следует, что на территории обнаружения останков в период Великой Отечественной войны располагались финские концлагеря для мирных жителей.

Как сообщил РИА Новости руководитель отряда «Олонецкая оперативная группа» Олег Левашов, в поселке Ильинский нашли останки тел, предположительно, двух женщин.

«Одной около 16 лет, она с простреленной головой», — сказал Левашов.

Согласно архивным документам, обнаруженное место захоронения располагается на перекрестке дорог, ведших к трем концлагерям в Олонецком районе. Общее количество жертв этих центров составляет более восьми тысяч мирных граждан.

В 2020 году белорусская организация малолетних узников обращалась в администрацию Олонецкого района с просьбой увековечить память 88 белорусов — заключенных финских концлагерей. Их личности установили во время архивных работ и на основе воспоминаний очевидцев трагедии, пишет РИА Новости.

Всего на контролировавшейся финнами территории тогдашней Карело-Финской ССР в 1941–1944 годах создали несколько десятков центров для «ненационального» мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тысяч человек — около 30% населения в зоне оккупации.

В лагерях, согласно данным из рассекреченных архивов, содержались в основном русские, белорусы и украинцы.