Следком РФ задержал директора и работников вагона-ресторана поезда, где отравились дети из Карелии

Стало известно, что работники вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер, где отравились дети, болели норовирусом.

Директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер задержали из-за отравления детей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Западного межрегионального управления СК на транспорте Елена Марковская.

Как установило следствие, повар и официант вагона ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом работодателя. Директор вагона не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм и не организовала медобследование персонала.

Вскоре им предъявят обвинения, суд изберет меру пресечения.

Напомним, 9 августа с признаками пищевого отравления был госпитализирован в больницы Кубани 91 ребенок. Заболевшие дети направлялись на юг в поезде Мурманск–Адлер.

Прежде сообщалось, что в числе заразившихся были 46 детей из Карелии.

В поезде дети могли поужинать в вагоне-ресторане, после чего им стало плохо. У детей обнаружили подозрение на кишечную инфекцию. Затем в вагоне-ресторане поезда Мурманск-Адлер правоохранительные органы нашли просроченные продукты, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа.

По данным РЖД, сейчас дети чувствуют себя удовлетворительно, их здоровью ничего не угрожает. Четверо детей из Карелии выписаны.