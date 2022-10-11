Следком России открыл горячую линию для участников спецоперации и их семей

В Следкоме России по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина создана горячая линия для участников спецоперации, мобилизованных и членов их семей.

Как сообщается в пресс-службе ведомства РФ, обратиться в следственный комитет граждане могут по многоканальному телефону – 8-800-100-12-60 (кнопка вызова 5), следуя рекомендациям голосового помощника. Горячая линия работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный.

Сотрудники СК России в оперативном режиме проконсультируют и окажут содействие обратившимся гражданам в решении возникших проблем и вопросов, в том числе при получении медицинской помощи, положенных выплат и иных мер социальной поддержки. Это позволит обеспечить всестороннюю правовую поддержку и защиту их прав.

Учитывая социальную значимость вопроса, работа горячей линии Следственного комитета России находится на контроле Председателя СК России.

Обратиться в Следственный комитет Российской Федерации можно и в официальных аккаунтах информационного центра СК России в социальных сетях:

ВКонтакте – Приёмная Председателя СК России и группа Информационного центра СК России



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