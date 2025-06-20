Следком России взял под контроль расселение аварийного дома на севере Карелии

Почти столетний аварийный дом не могут расселить в Кеми уже восемь лет.

Здание дома по улице Полярной в Кеми было построено в 1929 году. Оно находится в непригодном состоянии: централизованное водоснабжение, водоотведение и отопление отсутствуют, конструкции разрушаются.

«Восемь лет назад в связи со значительным физическим износом строение признано аварийным, однако до настоящего времени благоустроенное жилье семье и другим гражданам не предоставлено. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли», — уточнили в Следкоме.

В доме проживает в том числе женщина-инвалид с несовершеннолетним сыном. По факту нарушения их прав Следком Карелии проводит проверку. Глава федерального ведомства Александр Бастрыкин поручил отчитаться о ее результатах.

Ранее глава ведомства раскритиковал карельский Следком за волокиту в делах по расселению аварийного жилья.